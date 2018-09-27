В СБУ опровергли слова Луценко о преследовании людей с двойным гражданством

Киев, , 21:39 — REGNUM СБУ не расследует факт выдачи венгерских паспортов в Закарпатье, заявила пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская, сообщило 27 сентября издание Лига.нет.

По её словам, Генпрокуратура могла инициировать дело и передать его в СБУ, однако на данный момент никаких документов в спецслужбу не поступало.

Пресс-секретарь также опровергла слова генерального прокурора Украины о том, что жители Украины, у которых обнаружат второе гражданство, будут лишены гражданства Украины. Она отметила, что это предусмотрено законом.

«Теоретически можно инициировать перед комиссией при президенте лишение гражданства того или иного лица, если установлено, что у него есть паспорт другой страны. А процедура эта не выписана ни в одном законе», — рассказала Гитлянская.

Спикер СБУ также отметила, что за двойное гражданство могут наказать разве что людей, имеющих доступ к государственной тайне.

Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко ранее заявил, что СБУ начала расследование по факту выдачи венгерских паспортов в городе Берегово в Закарпатье, а также, что обладатели второго паспорта будут лишены украинского гражданства.

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