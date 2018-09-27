Польша стала реже приглашать украинских мигрантов

Варшава, , 20:36 — REGNUM В первой половине 2018 года польские чиновники зарегистрировали свыше 692 тыс. заявок на трудоустройство граждан Украины, что на четверть меньше, чем за аналогичный период 2017 года, заявили в министерстве семьи, труда и социальной политики Польши, сообщило 26 сентября «Радио Польша».

Главными причинами сокращения числа граждан Украины, желающих работать в Польше, стало введение платы за подачу заявки, а также возможность трудоустроиться в других странах:

«Польша потеряла свою популярность как место сезонных работ, в первой половине 2018 года украинцы все чаще выбирали, например, Чехию, Венгрию, балтийские и скандинавские страны, а также Израиль», — отметил председатель комитета по вопросам миграции и трудоустройства Польско-украинской хозяйственной палаты Павел Кулага.

Напомним, благодаря украинским мигрантам польский рынок недвижимости переживает расцвет, который, по мнению экспертов, является временным явлением.

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