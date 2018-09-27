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На Украине накажут телеканалы, проигнорировавшие день «красного террора»

Общество

Некоторые СМИ не хотят скорбеть по приказу

На Украине накажут телеканалы, проигнорировавшие день «красного террора»
Цуканов М.В
Декоммунизация

Киев, 27 сентября 2018, 19:41 — REGNUM  Внеплановые проверки пройдут на шести украинских телеканалах, проигнорировавших День памяти «красного террора», сообщил Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 27 сентября на официальном сайте.

Согласно постановлению Верховной рады, 5 сентября 2018 года на Украине отмечался 100-летний юбилей «красного террора», однако телеканалы «1+1», «NewsOne», «Первый киевский», «Громадське», «Правда тут Киев» и «34» проигнорировали это мероприятие. Они не распространяли раз в два часа информацию о юбилее, не провели минуту молчания и не транслировали в определённое время изображение горящей свечи.

«После проведения внеплановых проверок, Национальный совет рассмотрит их результат на своём заседании и примет соответствующие решения», — сказано на сайте регулятора.

Напомним, 20 сентября телеканалу NewsOne уже была назначена внеплановая проверка, поскольку в Нацсовет пришло письмо из СБУ, в котором канал голословно обвинили в распространении «клише российской пропаганды» и «языка вражды».

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