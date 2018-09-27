На Украине накажут телеканалы, проигнорировавшие день «красного террора»

Киев, , 19:41 — REGNUM Внеплановые проверки пройдут на шести украинских телеканалах, проигнорировавших День памяти «красного террора», сообщил Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 27 сентября на официальном сайте.

Согласно постановлению Верховной рады, 5 сентября 2018 года на Украине отмечался 100-летний юбилей «красного террора», однако телеканалы «1+1», «NewsOne», «Первый киевский», «Громадське», «Правда тут Киев» и «34» проигнорировали это мероприятие. Они не распространяли раз в два часа информацию о юбилее, не провели минуту молчания и не транслировали в определённое время изображение горящей свечи.

«После проведения внеплановых проверок, Национальный совет рассмотрит их результат на своём заседании и примет соответствующие решения», — сказано на сайте регулятора.

Напомним, 20 сентября телеканалу NewsOne уже была назначена внеплановая проверка, поскольку в Нацсовет пришло письмо из СБУ, в котором канал голословно обвинили в распространении «клише российской пропаганды» и «языка вражды».

Читайте также: Украинский телеканал NewsOne преследуют за «распространение языка вражды»