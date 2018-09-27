Гору в Кабардино-Балкарии назвали именем Героя России Александра Прохоренко

Нальчик, , 18:13 — REGNUM В Кабардино-Балкарии именем Героя России Александра Прохоренко назовут гору на Сухонском хребте, у которой до этого не было названия. С инициативой присвоить имя старшего лейтенанта, погибшего в Сирии при исполнении боевых задач в составе российского контингента войск, выступили парламент Северной Осетии и Министерство обороны РФ.

Депутаты РСО — Алании обратились с этим предложением к своим коллегам из Кабардино-Балкарии. Вершина, которой было решено присвоить имя героя, находится на административной границе между двумя республиками.

Парламент КБР одобрил инициативу. В настоящее время полный пакет документов о новом названии для горы уже подготовлен.

Читайте также: Путин присвоил звание Героя России погибшему в Сирии лейтенанту Прохоренко

Напомним, уроженец села Городки Тюльганского района Оренбургской области — старший лейтенант Арександр Прохоренко — был военнослужащим Сил специальных операций Вооружённых сил РФ. Он погиб 17 марта 2016 года в провинции Хомс в боях за город Пальмира в Сирии.

При выполнении специальной задачи по выслеживанию объектов террористов и наведению на них боевых самолетов Воздушно-космических сил РФ боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) окружили Прохоренко. Он вызвал огонь на себя и погиб.

В апреле 2016 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, президент России Владимир Путин присвоил старшему лейтенанту Александру Прохоренко звание Героя Российской Федерации (посмертно).