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Водители Uber вышли на марш протеста в Мадриде

Общество

Тысячи водителей выступают против планов правительства по ужесточнию контроля над агрегаторами такси

Водители Uber вышли на марш протеста в Мадриде
Elliott Brown
Офис Uber

Мадрид, 27 сентября 2018, 18:14 — REGNUM  Водители компаний Uber и Cabify вышли на марш протеста в столице Испании, 27 сентября передает агентство Reuters.

Тысячи водителей агрегаторов такси выступают против планов правительства по ограничению лицензий и ужесточению регулирования перевозок.

Как сообщало ИА REGNUM, к планам правительства по ужесточению контроля над Uber и Cabify привели акции протеста водителей «классических» такси по всей Испании.

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Агрегаторы такси
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