Водители Uber вышли на марш протеста в Мадриде

Мадрид, , 18:14 — REGNUM Водители компаний Uber и Cabify вышли на марш протеста в столице Испании, 27 сентября передает агентство Reuters.

Тысячи водителей агрегаторов такси выступают против планов правительства по ограничению лицензий и ужесточению регулирования перевозок.

Как сообщало ИА REGNUM, к планам правительства по ужесточению контроля над Uber и Cabify привели акции протеста водителей «классических» такси по всей Испании.

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