Тамбовщина отметила 81-летие

Тамбов, , 17:35 — REGNUM В Тамбовской области честь 81-летия со дня образования прошли официальные торжества, были организованы культурные программы и спортивные соревнования, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Сегодня, 27 сентября, Тамбовщина отмечает свой день рождения. 81 год назад, 27 сентября 1937 года, постановлением ЦИК СССР Тамбовская область была образована как самостоятельный регион. В торжественной церемонии, посвященной этой годовщине, приняли участие глава администрации области Александр Никитин, председатель областной думы Евгений Матушкин, депутаты и делегации муниципальных образований.

Церемония началась с поднятия государственного флага Российской Федерации и флага Тамбовской области. Затем Александр Никитин обратился к собравшимся с речью. Он отметил, что к своему очередному дню рождения Тамбовщина подошла с новыми успехами, масштабными переменами во всех сферах жизни, и это результат общей работы органов власти и всех тамбовчан.

Реализованные проекты в АПК вывели Тамбовщину в число ведущих продовольственных регионов страны, и работа в этом направлении продолжается. Буквально несколько дней назад состоялась церемония закладки памятной капсулы в основание тепличного комплекса, который станет самым современным и крупным в стране. Среди знаковых проектов глава региона также назвал мясоперерабатывающий комплекс и логистический Центр «Ашан».

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Существенный прорыв достигнут в промышленном производстве, Тамбовщина — лидер по темпам развития промышленности в Центральном федеральном округе. Наращивает свой потенциал оборонно-промышленный комплекс. Крупнейшие заводы расширяют производство, открывают новые рабочие места. Получил статус территории опережающего развития город Котовск. Большой международный интерес вызывает проект «Мичуринская долина».

«Но не экономикой единой живёт более чем миллионная Тамбовская область», — сказал губернатор, отметив, что главное — это улучшение качества жизни в регионе, и эта задача успешно выполняется.

Самые современные школы и детские сады строятся не только в областном центре, но и в муниципалитетах. Последние медицинские технологии, сосредоточенные на базе перинатального центра, сегодня стоят на страже здоровья тамбовчан. Улучшается обслуживание в сфере социальной защиты. Особую радость доставляют людям новые парки, скверы, стадионы, манежи, новые туристические объекты и маршруты. Александр Никитин подчеркнул, что добиться таких успехов было бы невозможно без доверия со стороны людей, их инициатив, идей и активного участия в принятии важных решений.

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Губернатор отметил, что президентом страны перед каждым регионом поставлены очень серьёзные экономические, социальные и технологические задачи.

«Тамбовщина с её замечательными людьми, прекрасными профессионалами, мастерами, действительно, может сегодня сделать больше, чем вчера, а завтра лучше и больше, чем сегодня!» — уверен глава региона.

Завершилась торжественная церемония вручением государственных наград Российской Федерации и наград Тамбовской области. Представители самых разных сфер и профессий получили дипломы из рук главы региона за значимый вклад в развитие области. Александр Никитин поблагодарил всех тамбовчан, которые прославляют Тамбовскую область и делают ее богаче.

В день рождения Тамбовщины жители региона также смогли бесплатно посетить спортивные и культурные мероприятия. Во всех учреждениях культуры прошел День открытых дверей. Так, в музейном комплексе «Усадьбе Асеевых», который тоже отмечает день рождения 27 сентября, для гостей приготовили тематические экскурсионные программы. Посетители перенеслись на сто лет назад и познакомились с привычками и укладом жизни Асеевых, узнали о том, какие праздники устраивались в гостеприимном купеческом доме, как проходили светские вечера и званые обеды.

Праздничные мероприятия — тематические концерты, спортивные состязания, квесты, выставки, флэшмобы — до самого вечера будут проходить сегодня во всех городах и районах Тамбовщины. В частности, в Тамбове, Мичуринске, Моршанске и Уварово организовано бесплатное массовое катание на ледовых аренах. Кроме того, в Тамбове, в ледовом дворце спорта «Кристалл» и на стадионе «Спартак» состоятся знаковые хоккейный и футбольный матчи.