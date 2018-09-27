Четверг, 27 Сентября 2018 года
19:11:32 МСК

Киевские «активисты» испачкали фекалиями авто российского дипломата

Общество

Украинские патриоты выдали несколько вёдер «аутентичного продукта»

Киев, 27 сентября 2018, 17:43 — REGNUM  Неизвестные «активисты» облили фекалиями, прокололи шины и сбили номерные знаки с автомобилей, принадлежащих представителям российского посольства в Киеве, сообщило 27 сентября издание «Обозреватель» со ссылкой на одного из участников нападения.

«В Киеве провожали главу «Россотрудничества» Воробьева. Уже экс-главу, он слился с должности, когда его в мае говном облили. Почему облили? Потому что финансировал всякие антиукраинские «бессмертные полки» и кучу другого русскомирского дерьма. Провожать его приехали дяди и тети из посольства РФ, всякие российские дипломаты и украинские малороссы», — написал «активист» Родион Шовкошитный на своей странице в социальной сети Facebook.

Он рассказал, что на автомобилях собравшихся оказалось содержимое вёдер с «аутентичным украинским продуктом», нападавшие спустили шины и сорвали с машин номера.

Напомним, в начале сентября киевские майданщики «попрощались» с умершим артистом Иосифом Кобзоном и погибшим во время теракта главой ДНР Александром Захарченко. Они принесли к стенам российского посольства жареных кур и пузырьки с настойкой боярышника.

Читайте также: Боярышник и куры гриль. В Киеве «попрощались» с Кобзоном и Захарченко

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить