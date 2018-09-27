Киевские «активисты» испачкали фекалиями авто российского дипломата

Киев, , 17:43 — REGNUM Неизвестные «активисты» облили фекалиями, прокололи шины и сбили номерные знаки с автомобилей, принадлежащих представителям российского посольства в Киеве, сообщило 27 сентября издание «Обозреватель» со ссылкой на одного из участников нападения.

«В Киеве провожали главу «Россотрудничества» Воробьева. Уже экс-главу, он слился с должности, когда его в мае говном облили. Почему облили? Потому что финансировал всякие антиукраинские «бессмертные полки» и кучу другого русскомирского дерьма. Провожать его приехали дяди и тети из посольства РФ, всякие российские дипломаты и украинские малороссы», — написал «активист» Родион Шовкошитный на своей странице в социальной сети Facebook.

Он рассказал, что на автомобилях собравшихся оказалось содержимое вёдер с «аутентичным украинским продуктом», нападавшие спустили шины и сорвали с машин номера.

Напомним, в начале сентября киевские майданщики «попрощались» с умершим артистом Иосифом Кобзоном и погибшим во время теракта главой ДНР Александром Захарченко. Они принесли к стенам российского посольства жареных кур и пузырьки с настойкой боярышника.

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