Украинские мигранты подняли рентабельность польской недвижимости — СМИ

Варшава, , 17:04 — REGNUM В 2017 году зарабатывать на польской недвижимости было в 10 раз выгоднее, чем на банковских депозитах, сообщило 26 сентября издание Dziennik Gazeta Prawna.

В СМИ отметили, что главной причиной такой ситуации стал наплыв украинских мигрантов, однако предупредили, что это не будет продолжаться вечно.

В выигрыше остались те, кто сдавали квартиры, — по мнению аналитика Бартоша Турека, они могли заработать до 5% стоимости жилья, а также те, кто перепродавал недвижимость по большей цене.

Наибольшим спросом обладают квартиры в крупных городах Польши, которые снимают в долгосрочную аренду украинские студенты и гастарбайтеры, а также поляки из провинции.

Напомним, по данным того же издания, польские работодатели стараются перекрыть снижение числа украинских работников привлечением заключенных польских тюрем.

Читайте также: Польские работодатели привлекают заключенных вместо работников из Украины