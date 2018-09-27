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Дмитрий Медведев заявил об особом внимании к Арктике и Северному Кавказу

Общество

Акцент на транспорте, энергоснабжении и воде, на создании новых рабочих мест

Москва, 27 сентября 2018, 16:56 — REGNUM  Правительство уделит особое внимание ряду регионов РФ, заявил 27 сентября премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

«Особое внимание — развитию стратегически важных регионов, регионов, в которых существуют хронически накопленные диспропорции. Я имею в виду Крым, Севастополь, Калининградскую область, Арктическую зону, Северный Кавказ и Дальний Восток. Здесь мы сделаем акцент на модернизации транспортной инфраструктуры, обеспечении доступности энергоснабжения и снабжения водой, на создании новых рабочих мест, развитии социальной инфраструктуры», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство планирует расширение и модернизацию всей транспортной инфраструктуры страны.

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Правительство России
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