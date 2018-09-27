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Рязанский губернатор хочет видеть два миллиона туристов в год

Общество

Сейчас ежегодно Рязанскую область посещают около 1,6 млн путешественников

Рязанский губернатор хочет видеть два миллиона туристов в год
Иллюстрация: Kremlin.ru
Николай Любимов

Рязань, 27 сентября 2018, 16:44 — REGNUM  Рязанский губернатор Николай Любимов 27 сентября заявил о планах по увеличению числа туристов до 2 млн человек в год. По данным губернатора, сейчас в регион каждый год приезжают около 1,6 млн человек.

Как передает «Интерфакс», новые места для привлечения туристов создаются в том числе и благодаря организации туристических кластеров. К примеру, по словам губернатора, сейчас уже создан туристический кластер «Рязанский», также идет работа по созданию туркластера «Касимовский». По данным главы области, для создания первого удалось привлечь около 1,6 млрд рублей частных инвестиций, бюджетных денег было вложено менее миллиарда.

Ранее губернатор Николай Любимов заявлял, что туризм должен составлять в экономике Рязанской области не менее 10% валового регионального продукта.

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