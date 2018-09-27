Изготовитель злополучных миномётов «Молот» отказал ВСУ в их обслуживании

Киев, , 16:42 — REGNUM Предприятие «Маяк», производящее 120-мм миномёты «Молот», ни разу не проводило гарантийного обслуживания и ремонта оружия, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на заседании оборонного комитета Верховной рады, сообщил 27 сентября телеканал «1+1».

"За пять лет с момента поставки ЧАО «Маяк» взяло на себя дополнительное обязательство осуществлять гарантийное обслуживание и ремонт миномётов, если дефекты не являются последствием нарушения правил эксплуатации и хранения продукции. По предварительным данным следствия, никакого гарантийного обслуживания, а тем более ремонта, ЧАО «Маяк» в войсках не проводило», — рассказал генпрокурор.

В данный момент ведомство, возглавляемое Луценко, ожидает от военных частей данные об отказах «Маяка».

Юрий Луценко также отметил, что «Молот» был принят после ведомственных испытаний, в то время как государственные испытания, прошедшие позже, выявили у «нового» оружия ряд дефектов:

«Установлено несоответствие миномётов таким признакам: надёжности ударных механизмов и предохранителя от двойного заряжания, который имел наибольшее число отказов из всех деталей».

Напомним, «новейший» украинский миномёт «Молот» является ухудшенной копией советского 120-мм миномёта «Сани», разработанного в Нижнем Новгороде в 1979 году.

Отметим, что 25 сентября от взрыва очередного миномёта пострадали два боевика ВСУ. Предыдущий подобный инцидент произошёл в начале июля 2018 года на Ровенском полигоне. Тогда погибли три боевика и девять получили ранения.

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