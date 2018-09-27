Симферополю обещают 11 детсадов к концу года

Симферополь, , 16:37 — REGNUM Власти Симферополя обещают к концу 2018 года открыть 11 детских садов на 1900 мест. Об этом 27 сентября журналистам сообщила начальник управления образования администрации Татьяна Сухина.

«В ближайшее время после проведения капитального ремонта состоится открытие детского сада «Берёзка» и ещё пяти новых: №12 «Белочка», №14 «Антошка», №16 «Лучик», ДС №36 и новый капитальный детсад», — отметила специалист.

Помимо этого, по её словам, до конца года должны быть сданы в эксплуатацию пять модульных детсадов по 100 мест каждый.

Как сообщало ИА REGNUM, на полуострове своей очереди в детские сады ожидают около 19 тысяч детей. Наиболее острая проблема с детскими дошкольными учреждениями наблюдается в Симферополе. Обостряет ситуацию большая нагрузка на очередь со стороны представителей льготных категорий.