Как дети обходят функции родительского контроля на новой iOS 12?

Вашингтон, , 16:39 — REGNUM Пользователь Reddit с ником PropellerGuy рассказал, как его семилетний сын смог взломать функцию родительского контроля на новой операционной системе iOS 12. Мужчина воспользовался функцией «Экранное время», позволяющей контролировать время работы определенных приложений, чтобы его сын меньше играл в телефоне. Однако задумка не удалась.

Мальчик признался, что, когда время программы заканчивается и игра блокируется, он удаляет её с телефона. Затем он вновь скачивает приложение из App Store, и у игры пропадают любые ограничения.

Судя по рассказам пользователей, обходить запреты родительского контроля удаётся и другим детям. Так, один из юзеров рассказал, что его ребенок просто меняет дату на смартфоне, после чего игра вновь становится открытой. Другой пользователь поделился, как его сын смотрит YouTube, доступ к которому закрыт через «Экранное время». Мальчик открывает iMessage, отправляет кому-нибудь видео и смотрит его через приложение.

Один из юзеров форума Apple отметил, что он специалист по кибербезопасности и на протяжении многих лет видит, как дети делают то, чего не умеют специалисты ведущих государств.

«Нет приложения, операционной системы, брандмауэра или прокси, которые победили бы ребёнка», — подытожил он.

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