Понаехали тут: на севере Италии «не местным» запретили покупать вторые дома

Больцано, Италия, , 16:32 — REGNUM Губернатор итальянской провинции Альто Адидже (расположена на севере страны на границе с Австрией) Арно Компатшер заявил, что гражданам Италии из других регионов будет запрещено покупать больше чем один дом для отдыха, передает Il Messaggero в четверг, 27 сентября.

По словам губернатора, такое решение местные власти намерены принять «для защиты родного края». По-видимому, в Альто Адидже считают «врагом у ворот» «легионы римских, миланских и прочих итальянских туристов», которые горят желанием купить второй дом для отдыха в этой провинции, иронизируют обозреватели издания.

Представители местных властей объяснили, что из-за того, что значительная часть недвижимости в горном регионе покупается обеспеченными жителями других итальянских регионов, значительно выросли цены, и местные жители, особенно молодежь, уже не может себе позволить покупать новое жилье.

Неясно, почему такая сомнительная законодательная норма не рассматривалась правительством страны — а если рассматривалась и министры не стали возражать руководителям провинции, это означает, что они нуждаются в прохождении ускоренного курса по ознакомлению с основами Конституции, отмечает издание.

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