Четверг, 27 Сентября 2018 года
17:30:09 МСК

Мусорный коллапс в Челябинске: возбуждено уголовное дело

Общество

Идёт следствие

Челябинск, 27 сентября 2018, 16:25 — REGNUM  В Челябинске после возникновения мусорного коллапса возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении СКР.

Дело возбуждено по факту халатности. Идёт следствие.

В областной прокуратуре пояснили, что дела завели по материалам надзорного ведомства. Фигурантами могут стать должностные лица мэрии и муниципального «ГорЭкоЦентра».

Напомним, после закрытия свалки в Челябинске возник мусорный коллапс. Теперь город расчищают от мусора. Работают порядка 80 мусоровозов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мусорный коллапс в Челябинске
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить