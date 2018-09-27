Мать лидера банды Цапков вышла из тюрьмы досрочно

Краснодар, , 16:23 — REGNUM Надежда Цапок — мать лидера Кущевской преступной группировки Сергея Цапка, осуждённая на семь лет лишения свободы за мошенничество, досрочно вышла на свободу. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщают СМИ Краснодарского края со ссылкой на руководство Усть-Лабинского района.

Оказалось, что Надежда Цапок обратилась в суд с ходатайством пересчитать её срок лишения свободы в связи с изменениями в законодательстве. Ходатайство было удовлетворено.

Напомним, что Надежда Цапок была осуждена летом 2016 года за мошенничество с земельными участками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, банда Цапков действовала в кубанской станице Кущёвская с 1998 по 2010 годы. Было установлено, что на счету банды не менее 19 убийств, включая массовое убийство 12 человек в доме фермера Сервера Аметова.

В 2013 году Сергей Цапок был приговорен к пожизненному заключению. В 2014 году он умер в тюрьме.