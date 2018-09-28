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Атомная музыка

Общество

В день работника атомной промышленности ИА REGNUM публикует фотопроект Сергея Потеряева о Детской школе искусств в закрытом атомном городке

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Атомная музыка
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
Алексей, 10 лет, 2 года занимается на бас-балалайке

Сергей Потеряев, 28 сентября 2018, 14:00 — REGNUM  

Город Заречный имеет население около 60 тысяч человек и относится к закрытым административно-территориальным образованиям. Основное предприятие — «ПО «Старт» им. М. В. Проценко» — одно из крупнейших объединений Росатома, специализирующееся на изготовлении высокотехнологичной продукции, используемой в сфере обеспечения национальной безопасности страны.

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Заречный ограждён со всех сторон забором и имеет всего несколько выходов со своей территории через КПП
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
Заречный ограждён со всех сторон забором и имеет всего несколько выходов со своей территории через КПП

В городе есть несколько направлений досуга детей после школы, пока их родители заняты на работе. Одна из них — Детская школа искусств, где обучается около 800 детей.

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Дима, 9 лет, 6 лет занимается на фортепиано
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
Дима, 9 лет, 6 лет занимается на фортепиано
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Данил, 9 лет, 5 лет занимается на скрипке
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
Данил, 9 лет, 5 лет занимается на скрипке
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Настя, 9 лет, 1 год занимается актерским мастерством
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
Настя, 9 лет, 1 год занимается актерским мастерством
5
Жилой фонд состоит в основном из зданий позднесоветской постройки
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
Жилой фонд состоит в основном из зданий позднесоветской постройки
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Полина, 9 лет, 4 года занимается балетом
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
Полина, 9 лет, 4 года занимается балетом
7
Андрей, 11 лет, 2 года занимается на баритоне
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
Андрей, 11 лет, 2 года занимается на баритоне
8
Сергей и Рома, 13 лет, 5 лет занимаются живописью
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
Сергей и Рома, 13 лет, 5 лет занимаются живописью
9
В городе есть всё необходимое для полноценной жизни: магазины, больницы, парки и места для отдыха
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
В городе есть всё необходимое для полноценной жизни: магазины, больницы, парки и места для отдыха
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Настя, 8 лет, 1 год занимается на рояле Лиза, 8 лет, 4 года занимается на рояле
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
Настя, 8 лет, 1 год занимается на рояле Лиза, 8 лет, 4 года занимается на рояле
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Надежда, 19 лет, 9 лет занимается на балалайке Антон, 8 лет, 2 года занимается на домре
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
Надежда, 19 лет, 9 лет занимается на балалайке Антон, 8 лет, 2 года занимается на домре
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Внутри города курсируют несколько маршрутов, хотя практически везде можно добраться до нужной точки за 30-40 минут
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
Внутри города курсируют несколько маршрутов, хотя практически везде можно добраться до нужной точки за 30-40 минут
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Вика, 8 лет, 3 года занимается на пианино
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
Вика, 8 лет, 3 года занимается на пианино
14
Денис, 23 года, 17 лет занимается исполнением фольклорных песен
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
Денис, 23 года, 17 лет занимается исполнением фольклорных песен
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Город окружён лесами, которые территориально примыкают к городским паркам
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
Город окружён лесами, которые территориально примыкают к городским паркам
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1-й класс по занятиям сольфеджио
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
1-й класс по занятиям сольфеджио
17
Карина, 10 лет, 5 лет занимается на домре
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
Карина, 10 лет, 5 лет занимается на домре
18
Традиционный памятник Ленину на центральной площади Заречного
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
Традиционный памятник Ленину на центральной площади Заречного
19
Дана и Яна, 10 лет, 5 лет занимаются балетом
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
Дана и Яна, 10 лет, 5 лет занимаются балетом
20
Скульптура, посвящённая лосям, которые время от времени заходят на территорию города
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
Скульптура, посвящённая лосям, которые время от времени заходят на территорию города
21
Настя, 11 лет, 5 лет занимается балетом
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
Настя, 11 лет, 5 лет занимается балетом
22
Арсений, 8 лет, 4 года занимается на пианино
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
Арсений, 8 лет, 4 года занимается на пианино
23
Один из парков Заречного
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
Один из парков Заречного
25
Лера, 9 лет, 2 года занимается рисованием
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
Лера, 9 лет, 2 года занимается рисованием
26
В городе очень мало жителей студенческого возраста, в основном они стараются уехать в большие города
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
В городе очень мало жителей студенческого возраста, в основном они стараются уехать в большие города
27
Вика, 12 лет, 7 лет занимается балетом Маша, 12 лет, 7 лет занимается балетом
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
Вика, 12 лет, 7 лет занимается балетом Маша, 12 лет, 7 лет занимается балетом
28
Преподавательский состав ДШИ
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
Преподавательский состав ДШИ

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regnum author Сергей Потеряев
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