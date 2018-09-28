Атомная музыка

Сергей Потеряев, , 14:00 — REGNUM

Город Заречный имеет население около 60 тысяч человек и относится к закрытым административно-территориальным образованиям. Основное предприятие — «ПО «Старт» им. М. В. Проценко» — одно из крупнейших объединений Росатома, специализирующееся на изготовлении высокотехнологичной продукции, используемой в сфере обеспечения национальной безопасности страны.

В городе есть несколько направлений досуга детей после школы, пока их родители заняты на работе. Одна из них — Детская школа искусств, где обучается около 800 детей.

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