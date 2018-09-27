Дмитрий Медведев назвал основной задачей рост пенсий выше инфляции

Москва, , 16:21 — REGNUM Рост пенсий в России должен опережать инфляцию, заявил 27 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Напомним, что 27 сентября Госдума в третьем чтении приняла закон о пенсионной системе. 3 октября его должен рассмотреть Совет Федерации.

«Одна из основных наших задач — это рост пенсий выше инфляции, что также является национальной целью. Все деньги от повышения пенсионного возраста должны пойти именно на решение этой задачи. И они должны позволить уже с января следующего года увеличивать пенсии на 1000 рублей в год, с тем чтобы к 2024 году пенсия составила 20 тыс. рублей», — сказал он.

По его словам, дополнительные пенсионные средства граждан будут формироваться в рамках пенсионного плана индивидуального пенсионного капитала.

«Будем вырабатывать стимулы для создания и развития корпоративных пенсионных систем», — добавил Медведев.

Глава правительства выделил в пенсионной реформе блок мер по защите прав работников предпенсионного возраста, «их поддержки на рынке труда, предоставления других гарантий».

Для этой категории граждан уже с 1 января 2019 года будет увеличен максимальный размер пособия по безработице.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября правительство рассматривает план работы до 2024 года.