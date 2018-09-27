Четверг, 27 Сентября 2018 года
17:30:43 МСК

Таджикский парламент готовит свод прав и обязанностей журналиста

Общество

В Таджикистане появится информационный кодекс

Таджикский парламент готовит свод прав и обязанностей журналиста
Цитата из к/ф «Дайте жалобную книгу». реж Эльдар Рязанов. 1965. СССР
Журналист пишет репортаж

Душанбе, 27 сентября 2018, 16:12 — REGNUM  Все законы Таджикистана об информации, связи и информационной защите будут собраны в информационном кодексе, к разработке которого приступили депутаты нижней палаты парламента. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает «ТаджикТА».

Новый кодекс решено создать для регулирования деятельности средств массовой информации в Таджикистане. В нем будут прописаны права и обязанности не только представителей СМИ, но и служащих госорганов страны.

Проект нового и первого в истории Таджикистана будет разрабатываться около года. Когда он будет готов, специалисты будут собирать мнения правоведов, журналистов, активистов и медиакорпораций.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы СМИ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить