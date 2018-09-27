Таджикский парламент готовит свод прав и обязанностей журналиста

Душанбе, , 16:12 — REGNUM Все законы Таджикистана об информации, связи и информационной защите будут собраны в информационном кодексе, к разработке которого приступили депутаты нижней палаты парламента. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает «ТаджикТА».

Новый кодекс решено создать для регулирования деятельности средств массовой информации в Таджикистане. В нем будут прописаны права и обязанности не только представителей СМИ, но и служащих госорганов страны.

Проект нового и первого в истории Таджикистана будет разрабатываться около года. Когда он будет готов, специалисты будут собирать мнения правоведов, журналистов, активистов и медиакорпораций.