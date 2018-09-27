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В Казахстане планируют ограничить время рекламы

Общество

15 телеканалов Казахстана обяжут показывать социальную рекламу

Астана, 27 сентября 2018, 16:00 — REGNUM  В Казахстане планируют ограничить рекламу в вечернее время, с 18:00 до 23:00, до 20% от общего объема вещания, или 12 минут в час. Об этом 27 сентября сообщает издание BNews со ссылкой на заместителя директора департамента государственной политики в области СМИ министерства информации и коммуникаций Казахстана Бекзата Рахимова.

По его словам, законопроект «О внесении изменений по вопросам рекламы» находится в настоящее время на рассмотрении в Сенате парламента Казахстана.

Согласно законопроекту, норма вещания рекламы распределяется на каждый час по отдельности.

«Не будет такой возможности, чтобы в один час показывали 2 минуты рекламы, а в другой — 22 минуты», — добавил Рахимов.

Он добавил, что 15 обязательных телеканалов Казахстана обяжут показывать социальную рекламу в объеме не менее десяти выходов в дневное время.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Казахстане опубликован для обсуждения законопроект, предлагающий объединить составы административных правонарушений, устанавливающих ответственность за рекламу отдельной продукции, работ или услуг, в одной статье КоАП.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане нарушения в сфере рекламы хотят объединить в одну статью КоАП

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