В Москве согласовали проект строительства нового гаражного кооператива

Москва, , 16:55 — REGNUM В столичном районе Орехово-Борисово появится гаражный кооператив «Старт» общей площадью 5845 кв.м. Об этом заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Москомархитектуры 27 сентября. Объект на восемь рядов и 300 машино-мест будет расположен на улице Воронежская, вл. 10а.

«Проектируемый комплекс размещается на земельном участке площадью 1,18 га. Площадь каждого гаража составит 19,2 кв.м. При хранении машины в гараже владелец будет надежно защищён от кражи своего имущества, ведь взломать замок или вскрыть ворота не привлекая внимание не так уж и просто», — отметил Кузнецов.

Помимо основного входа, каждый ряд гаражей будет оборудован воротами для сквозного проезда пожарной техники и скорой, в соответствии с условиями пожарной безопасности. Кроме боксов для хранения машин, в которых предусмотрены подъёмные секционные ворота с дистанционным управлением, появится корпус с помещениями для охраны. Для наружной отделки гаражей будет использован кирпич и профлисты.

Кузнецов также сообщил, что по адресу Варшавское шоссе, вл. 210 появится одноэтажный магазин общей площадью 1000 квадратных метров. Площадь строительства составит 2840 квадратных метров, кроме самого магазина, на участке сделают паркинг на 15 машино-мест.

Как сообщало ИА REGNUM, москвичи неоднократно заявляли о недостатке парковок в столице, в частности, перехватывающих стоянок. Эксперты заявляют, что при отсутствии диалога с властью ни одно из решений по благоустройству парковочного пространства в Москве воплотить в жизнь не удаётся. Автомобилистов мучает вопрос о дороговизне парковок, а владельцам грузовых машин свою автомобиль поставить попросту негде.

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