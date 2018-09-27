Медведев признал, что РФ нужны условия для рождения детей

Москва, , 15:57 — REGNUM В России должны быть созданы условия для рождения детей, заявил 27 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

«Мы уже реализуем большой пакет демографических мер. Материнский капитал, выплаты при рождении первых, вторых, третьих и последующих детей, льготная ипотека (6%), бесплатные участки земли. Эта работа должна быть усилена», — сказал он.

По его словам, в 2021 году материнский капитал вырастет до 489 тыс. рублей.

«Мы уже заложили в бюджете на 2020 год деньги на его индексацию. Продолжим создавать места в детских садах, включая группы для детей до трёх лет», — добавил глава правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ 27 сентября рассматривает план основных направлений деятельности до 2024 года.