Нужно ли переименовывать «инвалидов»

Москва, , 15:47 — REGNUM Известие о возможном отказе от употребления термина «инвалид» в юридических документах вызвало широкий общественный резонанс. И хотя позднее в Министерстве труда и соцзащиты России пояснили, что собираются уточнять само определение понятия «инвалид» в соответствии с рекомендациями Комитета ООН по правам инвалидов, заведующий кафедрой рекламы, маркетинга и связей с общественностью Российского государственного социального университета Михаил Гундарин полагает, что в переименовании есть рациональное зерно.

Комментируя корреспонденту ИА REGNUM инициативу о возможном отказе от термина «инвалид» в нормативно-правовых документах, он пояснил:

«В термине «инвалид» есть что-то обидное. И в самом происхождении слова: с отрицанием — «не-сильный», или даже, если вспомнить о существующем понятии «валидность», «не-правильный». И в традициях словоупотребления: инвалид как субъект второго сорта.

В современной западной традиции многие подобные слова выводятся из оборота (правда, иногда дело доходит до абсурда — как в феминистском переписывании якобы мужских классических текстов, начиная с Библии). Однако у нас такая традиция пока не прижилась. Наоборот, переименования и замены старых слов оцениваются скорее негативно, наводя на мысли о большевиках, преуспевших в этом деле.

Да и трудно пока найти универсальный эквивалент. Но самое главное — чтобы переименования не заменяли реальной заботы о людях с ограниченными возможностями (тоже один из широко употребляющихся эквивалентов). А то любят у нас подменять реальность поверхностными изменениями. Не зря гласит старая поговорка «хоть груздем назови, да в корзину не складывайте».

О том, что имел в виду Минтруд, опровергая сообщения о планах отказаться от термина «инвалид», корреспонденту ИА REGNUM пояснил председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Государственной Думы ФС РФ Михаил Терентьев:

«Вопрос не в термине для обозначения людей с инвалидностью, а в содержательной работе и необходимости усиления правозащитной роли государства в отношении таких людей. Вероятно, Комитет по правам инвалидов ООН, рассматривая наш доклад, именно это имел в виду.

Русскоязычная интерпретация Конвенции ООН называется «Конвенция ООН о правах инвалидов», причем это официальный перевод Организации Объединенных Наций. Необходимо идти по пути поддержки региональных программ по безбарьерной среде, повышать их финансирование. Существуют уже хорошо отработанные вещи, связанные с созданием такой среды, нужно только и дальше увеличивать финансирование для усиления этой работы».

Напомним, ранее «Известия» сообщили о намерении Минтруда России отказаться от применения в законодательстве термина «инвалид». По данным издания, Минтруд намерен заменить слово «инвалиды» на более нейтральный термин, который отражает правозащитную модель государственной политики в отношении людей с ограниченными возможностями.

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