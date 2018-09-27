В Москве выпал первый осенний град

Москва, , 15:40 — REGNUM Осадки в виде града зафиксированы на северо-востоке Москвы. Впечатлениями о погоде жители города поделились в соцсетях.

«Град на улицах Москвы, ещё чуть-чуть, и снег пойдёт», — отмечает пользователь Вадим С.

Другие очевидцы признаются, что град стал неожиданностью. Он на несколько минут сменил влагу, льющуюся с неба.

«Настоящая осенняя погода пришла в московский регион», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Так, 28 сентября синоптики прогнозируют в столице небольшой дождь, который днем превратится в умеренный. Ветер будет дуть с порывами ветра до 15−20 м/с. Днем ожидается 12…14° в Москве и 10…15° в Подмосковье.

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