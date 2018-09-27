В сети появился новый мем с отчаявшимся мотыльком

Вашингтон, 27 сентября 2018, 16:01 — REGNUM В сети набирает популярность новый мем с мотыльком, который хочет поскорее найти лампу. Он появился в Twitter еще в конце июля, однако стал широко использоваться лишь в конце сентября.
Пользователь Twitter Em опубликовал в своём профиле фотографию мотылька с подписью: «Мотыльки такие: «У вас есть какие-нибудь лампы?» Пост набрал порядка 85 тыс. лайков и 24 тыс. ретвитов.
https://twitter.com/stomachscold/status/1023315099958669312
Юзеры стали использовать картинку в различных шутках и даже комбинировать с другими мемами. Порой на смену мотыльку приходят и другие насекомые.
https://www.instagram.com/p/BoLF6SWhBkc/
https://twitter.com/Chazoo92/status/1044699088690835456
https://twitter.com/kaitlinpls/status/1044413554567389184
Ранее юзеры превратили в мем фотографию американского актёра Элайджи Вуда, которую опубликовал на своей странице в Twitter сценарист Кристофер Роберт Каргилл. На снимке актёр едет на электросамокате, улыбаясь и держа во рту сигарету.
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