Миллиардер Майкл Блумберг стал послом по борьбе с неинфекционными болезнями

Нью-Йорк, США, , 15:37 — REGNUM Полномочия миллиардера Майкла Блумберга в качестве посла Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с неинфекционными заболеваниями и травматизмом продлены решением генерального директора организации Тедроса Гебрейесуса. Об этом сообщает 27 сентября пресс-служба ВОЗ.

«Я очень рад, что Майкл Блумберг согласился и далее выполнять функции глобального посла ВОЗ, в этой роли он добился колоссальных изменений за последние два года», — подчеркнул глава ВОЗ.

По словам Тедроса Гебрейесуса, особой благодарности миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка заслуживает за его вклад в организацию «Партнерство здоровых городов»: в эту сеть уже вступило 50 населенных пунктов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа в пресс-релизе ВОЗ было отмечено, что за предыдущие полгода был зафиксирован рекордный за последнее десятилетие уровень заболеваемости корью в Европе. При этом 56% случаев были выявлены на Украине.

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