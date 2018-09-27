Четверг, 27 Сентября 2018 года
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Медведев поручил улучшить воздух в промышленных центрах

Общество

В этом должны участвовать не только предприятия

Медведев поручил улучшить воздух в промышленных центрах
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Загрязнение атмосферы

Москва, 27 сентября 2018, 15:42 — REGNUM  В промышленных центрах России нужно снизить загрязнение воздуха, заявил 27 сентября премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ.

«Необходимо снизить уровень загрязнения воздуха, особенно в промышленных центрах. Это комплексная задача, в решении которой должны участвовать не только предприятия, хотя они несут прямую ответственность за вредные выбросы и должны контролировать, что у них происходит, в противном случае они будут отвечать за подобные выбросы, но и нужно провести модернизацию теплоснабжения, объектов коммунального хозяйства, и спланировать транспортное сообщение так, чтобы разгрузить эти города от транзитных потоков», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, другой важной задачей в сфере экологии станет ликвидация свалок и организация переработки отходов.

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Проблемы экологии
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