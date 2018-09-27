КСА построит высокоскоростную железную дорогу между Меккой и Мединой

Эр-Рияд, , 16:26 — REGNUM 26 сентября началось строительство первой высокоскоростной железной дороги, соединяющей две главные исламские святыни, находящиеся в Королевстве Саудовская Аравия (КСА), — Мекку и Медину. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, данная инициатива была поддержана политическим истеблишментом КСА, так как железная дорога облегчит перемещение паломников во время хаджа, религиозного паломничества мусульман. Новые железнодорожные пути позволят сократить время в дороге из Мекки в Медину с пяти часов до двух. По данному маршруту начнут ходить 35 поездов, способных развивать скорость до 300 километров в час. Министр транспорта КСА Набиль аль-Амуди в своём интервью государственным СМИ отметил, что путь из одной святыни к другой никогда не был таким быстрым и легким. Он также подчеркнул, что это ещё один проект, который призван служить на благо всех мусульман мира.