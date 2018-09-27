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Под Калининградом нашли два разбившихся в 1945 году штурмовика Ил-2

Общество

С останками погибших советских летчиков

Калининград, 27 сентября 2018, 15:18 — REGNUM  На территории Багратионовского округа Калининградской области поисковики обнаружили два штурмовика Ил-2, разбившегося в марте 1945 года во время Восточно-Прусской операции, с останками погибших советских летчиков, об этом сообщили в региональной общественной организации поисковиков «Совесть».

Согласно номеру на одной из деталей первого штурмовика, в составе экипажа находились летчик младший лейтенант Николай Гальченко (1916 года рождения) и стрелок младший сержант Шота Чубинидзе (1924 года рождения).

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В самое ближайшее время поисковики рассчитывают документально подтвердить фамилии экипажа второго самолета. На месте его падения работы будут продолжены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в июне в Калининградской области перезахоронили останки 17-ти красноармейцев, погибших во время Восточно-Прусской наступательной операции в 1945 году.

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