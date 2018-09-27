В Монголии будут штрафовать нарушителей на основании фотографий свидетелей

Улан-Батор, , 15:10 — REGNUM С первого октября в Монголии нарушителей дорожного движения будут штрафовать на основании фотографий, сделанных гражданами. Для этого с первого октября запустят приложение «E-police», сообщил Центр управления дорожным движением.

По данным центра, водители, паркующиеся на пешеходных дорожках, перекрывающие входы и въезды теперь могут быть оштрафованы на основании фото свидетелей.

«Для реализации этой меры нам не понадобится отдельный правовой акт. Уже есть правовая среда, которая регулируется законом о нарушениях, который был отредактирован и утвержден в 2017 году. В п.3.8 этого закона указано, что любые нарушения облагаются штрафом, если они подтверждены снимками автоматической техники. Под такой техникой мы понимаем видеоаппараты, смартфоны, а также контрольные дорожные камеры. Мы с 2016 года штрафуем водителей, нарушивших ПДД, на основе снимков и данных, снятых дорожными контрольными камерами. Нынешние меры похожи на эту процедуру. Во многих странах мира был внедрен этот опыт. Благодаря этому у нас появится возможность контролировать друг друга. Для нас цель — не штраф. Мы хотим, чтобы в результате усиления контроля удалось предотвратить хотя бы одну аварию», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник центра Управления дорожными движениями Даваадоржийн Одбаяр.

«Мы очень надеемся на то, что данная мера поможет справиться с пробками на автодорогах. Самая главная причина пробок — это нарушение правил дорожного движения. В городе более 300 дорожных полицейских, но они не могут полностью контролировать состояние дорожного движения. Поэтому сейчас мы будем контролировать друг друга. Граждане будут посылать фото, свидетельствующее о нарушениях со стороны водителей, соответствующее уведомление о штрафе будет посылаться по адресу водителя, который совершил нарушение ПДД», —объяснил заместитель губернатора столицы Пурвээгийн Баярхуу.

Автомобильные пробки в столице Монголии в последние годы стали одной из самых острых проблем. Генплан застройки Улан-Батора, который был разработан в 1975 году, был разработан с расчетом, что в столице будут жить не более 400 тыс. человек, а в дорожном движении будут участвовать не более 10 тыс. автомобилей. Но сегодня по дорогам города передвигаются более 200 тыс. автомобилей ежедневно. С целью решения дорожно-транспортных проблем, с 2014 года в столице страны начало действовать правило об ограничении передвижения транспортных средств: поочередно, по номерам, но ситуация на автодорогах не улучшилась.