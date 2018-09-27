«Лечили остеохондроз»: в Тюменской области расследуют смерть женщины

Заводоуковск, Тюменская область, , 15:12 — REGNUM Следователи Тюменской области занимаются проверкой неудачного лечения от остеохондроза 33-летней жительницы Заводоуковска. Женщина скончалась, по мнению друзей и родственников, из-за якобы неправильного лечения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР.

Информация о смерти женщины появилась в паблике «Женская беседка 72».

«Катя умерла от заражения крови 24 сентября 2018 года. Лечили остеохондроз, вылезли чирьи, которые ей вырезали, но не назначили антибиотик, начался сепсис. Все это произошло буквально за неделю. Ещё неделю назад Катя была бодрячком и копала картошку. У нее остались маленькие детки», — пишет администратор паблика.

Участники группы отмечают, что в Заводоуковске становится традицией отправлять умирающих пациентов в Тюмень. И их заявления не голословны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Заводоуковске 19 сентября скончалась 10-летняя девочка, которой местные врачи не поставили вовремя верный диагноз и отправили в тяжёлом состоянии в Тюмень. Возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Что касается смерти женщины, то по данному факту организована доследственная проверка.

«Изъята соответствующая медицинская документация. Будет проведён комплекс необходимых проверочных мероприятий в целях самого тщательного выяснения всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщают в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

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