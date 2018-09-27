Принц Уильям начал турне по Африке по вопросам охраны животных

Додома, , 20:35 — REGNUM В рамках семидневного тура принца по Африке принц Великобритании Уильям и президент Танзании Джон Магуфули встретятся для проведения деловых переговоров. Тур принца по африканским странам продлится до 30 сентября. Основной целью визита принца является обсуждение мер по борьбе с браконьерством, а также охрана животных.

Принц совершит поездку в Африку не в качестве члена королевской семьи, а как президент компаний United for Wildlife и Tusk Trust, защищающих дикую природу.

Танзания предпринимает усилия по решению проблемы браконьерства и незаконной торговли животными.

В 2013 году стартовала операция по избавлению от браконьерства, однако правозащитники обвинили сотрудников по борьбе с браконьерством в неоднократном нарушении прав человека.

В Танзании в 2009 году проживало 110 000 слонов, но вследствие браконьерской деятельности число слонов, проживающих на территории страны, снизилось до 43 000.

Также одной из целей поездки принца Уильяма в Африку является приглашение страны на предстоящую конференцию по вопросам незаконной продажи диких животных, которая пройдет с 11 по 12 октября в Лондоне, организатором встречи выступит Великобритания.

По информации танзанийского новостного агентства BBC Swahili, в рамках тура по Африке принц также посетит Кению и Намибию. В Кении герцог Кембриджский посетит первый батальон ирландской гвардии.

Принц Уильям является полковником ирландских войск, поэтому выразил желание посмотреть на то, как взаимодействуют английские и кенийские военнослужащие.

Визит принца в Африку уже начался, сейчас Уильям находится в Намибии, где собирается встретиться с вице-президентом Намибии Нанголо Мбумба.