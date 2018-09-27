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Наводнение в Петербурге – фоторепортаж из Instagram

Общество

Вода у поста «Горный» в центре города поднялась до отметки в 130 см

Санкт-Петербург, 27 сентября 2018, 15:21 — REGNUM  В Санкт-Петербурге уже второй день сохраняется угроза наводнения. Сегодня, 27 сентября, в 12.45 мск все затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений вновь закрыли. Уровень воды в реках и каналах значительно поднялся. В связи этим жители города массово публикуют фотографии и видео в Instagram.

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По данным Дирекции комплекса защитных сооружений, из-за сильного западного и северо-западного ветра порывами до 24 м/с в городе сохраняется сложная штормовая обстановка. По состоянию на 15.00 вода у поста «Горный» в центре города поднялась до отметки в 130 см. Как ожидается, максимальный подъем воды в акватории Невской губы придется на 21:00.

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Наводнения
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