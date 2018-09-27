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Эксперты сообщили о неудовлетворительном состоянии зданий школ в Италии

Общество

Эксперты считают, что школам не хватает денег и специалистов

Эксперты сообщили о неудовлетворительном состоянии зданий школ в Италии
Цитата из х/ф «Дурак». Реж. Юрий Быков. 2014. Россия
Повреждённый фундамент

Рим, 27 сентября 2018, 15:00 — REGNUM  Эксперты итальянской национальной ассоциации руководителей школ представили ежегодный отчет о состоянии зданий образовательных учреждений в стране, сообщает Italia Oggi в четверг, 27 сентября.

В течение последнего года каждые четыре дня в одной из школ происходит инцидент с обрушением слоев штукатурки. В течение года травмы вследствие таких инцидентов получили 13 человек, в том числе 10 детей.

Лишь одно из двадцати зданий школ сможет выдержать землетрясение. У трех четвертей зданий есть проблемы с устойчивостью. Опасение экспертов вызывает и пожарная безопасность школ.

Представители ассоциации призвали увеличить финансирование, упростить юридические процедуры, а также нанимать на работу в школы компетентных специалистов по безопасности.

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Экономика Италии
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