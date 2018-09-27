Билл Гейтс готов инвестировать в здравоохранение Японии

Токио, , 16:53 — REGNUM В ходе интервью японскому новостному агентству «Джиджи» Билл Гейтс, основатель Microsoft Corporation и миллиардер-филантроп, заявил, что надеется сотрудничать с Японией в рамках своей благотворительной организации. Он хочет сосредоточить внимание на здравоохранении, борьбе с различными заболеваниями, а также сельском хозяйстве.

По информации японского новостного портала «Джиджи», Гейтс также сказал, что уже работает с несколькими частными токийскими компаниями. «Мы разделяем много общих целей с Японией. Я хочу, чтобы мы объединили усилия по борьбе с различными заболеваниями», — заявил миллиардер.

Билл Гейтс также хочет привлечь Японию к партнерству в рамках GAVI, частной компании Фонда Гейтса, которая занимается увеличением доступности детской вакцинации в бедных странах. «Япония тоже ставит здоровье на первое место и в этом наши точки зрения совпадают», — добавляет Гейтс.