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Билл Гейтс готов инвестировать в здравоохранение Японии

Общество

Билл Гейтс заявил, что надеется расширить сотрудничество между своей благотворительной организацией и Японией по вопросам глобального здравоохранения, сельского хозяйства и других вопросов

Токио, 27 сентября 2018, 16:53 — REGNUM  В ходе интервью японскому новостному агентству «Джиджи» Билл Гейтс, основатель Microsoft Corporation и миллиардер-филантроп, заявил, что надеется сотрудничать с Японией в рамках своей благотворительной организации. Он хочет сосредоточить внимание на здравоохранении, борьбе с различными заболеваниями, а также сельском хозяйстве.

По информации японского новостного портала «Джиджи», Гейтс также сказал, что уже работает с несколькими частными токийскими компаниями. «Мы разделяем много общих целей с Японией. Я хочу, чтобы мы объединили усилия по борьбе с различными заболеваниями», — заявил миллиардер.

Билл Гейтс также хочет привлечь Японию к партнерству в рамках GAVI, частной компании Фонда Гейтса, которая занимается увеличением доступности детской вакцинации в бедных странах. «Япония тоже ставит здоровье на первое место и в этом наши точки зрения совпадают», — добавляет Гейтс.

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Зарубежная хроника
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