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В выходные в Москве ожидается солнечная погода без осадков

Общество

В субботу, 29 сентября, днем в Москве ожидается до +10 градусов

В выходные в Москве ожидается солнечная погода без осадков
Исаак Левитан. Осенний солнечный день. 1898

Москва, 27 сентября 2018, 14:57 — REGNUM  В предстоящие выходные в Москве ожидается солнечная погода без осадков, сообщила 27 сентября главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«В выходные будет прекрасная погода, её определяет антициклон, — цитирует РИА Новости Позднякову. — Осадков уже не ожидается, днём будет солнечно»

По ее словам, в субботу, 29 сентября, днем в Москве ожидается до +10 градусов, в воскресенье — до +12. Такой температурой и должен заканчиваться сентябрь, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября погода в Москве и Подмосковье будет потенциально опасной. Синоптики продлили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Днем в столичном регионе будет облачно и пройдет дождь. Ожидается до +14 градусов.

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