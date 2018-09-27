В Казахстане зафиксированы шесть случаев заражения менингитом

Астана, , 14:57 — REGNUM В трех регионах Казахстана зафиксировано шесть случаев заболевания менингитом, в том числе один с летальным исходом. Об этом 27 сентября заявил главный государственный санитарный врач Жандарбек Бекшин, сообщает 27 сентября агентство «КазТАГ».

Смертельный случай произошел в Северо-Казахстанской области — от менингита скончалась девушка 1999 года рождения. В настоящее время по данному случаю проводятся лабораторные исследования.

Бекшин добавил, что в сентябре в городе Каскелен Алма-Атинской области зафиксировано три случая заболевания гнойным менингитом. Еще два случая было выявлено в Актюбинске.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе управление департамента внутренних дел Алма-Аты прекратило досудебное расследование по случаю роста заболеваемости менингита в Алма-Ате. С апреля по май 2018 года от менингита умерли четыре человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция Алма-Аты не нашла виновных во вспышке менингита