Меркель стала первой женщиной почетным доктором университета Хайфы

Тель-Авив, Израиль, , 17:23 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель получила звание почетного доктора Университета Хайфы за вклад в развитие отношений между Израилем и Германией. По сообщениям израильского информационного агентства Local, торжественная церемония вручения степени пройдет в рамках визита немецкого канцлера, запланированного на 3−4 октября 2018 года.

«На протяжении всей жизни госпожа Меркель была и является примером превосходства, разума и человечности. Для нас большая честь наградить Ангелу Меркель званием почетного доктора», — заявил Рон Робин, президент Хайфского Университета. Академик также отметил, что Меркель станет первой женщиной, удостоенной звания почетного доктора университета.

4 октября федеральный канцлер Германии встретится со студентами Университета Хайфы, в рамках встречи пройдет дискуссия на тему «Образование для демократии в XXI веке».