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Медведев поручил «привести в порядок» российские города

Общество

Исследование показало, что сейчас в 80% городов среда неблагоприятна

Москва, 27 сентября 2018, 14:55 — REGNUM  Рост строительства жилья должен сопровождаться развитием гармоничной среды городов, заявил 27 сентября премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

«За шесть лет мы должны привести в порядок российские города. Эта цель стоит, и ее необходимо исполнить», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября вице-премьер Виталий Мутко представил в Совете Федерации проект развития городской среды. По его словам, проведенное исследование показало, что сейчас в 80% городов она является неблагоприятной. Чтобы изменить ситуацию, будет предпринят комплексный подход, похожий на подготовку к чемпионату мира по футболу в России. Уже разработана методика оценки качества городской среды, состоящая из 30 критериев, и до конца года ожидается ее утверждение в правительстве РФ.

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Городское благоустройство
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