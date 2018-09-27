Жертвами гражданской войны в Южном Судане стали более 380 тысяч человек

Джуба, , 16:40 — REGNUM Лондонская школа гигиены и тропической медицины опубликовала исследование, согласно которому число жертв конфликта в Южном Судане составило более 382 000 человек, что гораздо выше предыдущих оценок. Таким образом, число жертв гражданской войны в Южном Судане сравнимо с числом жертв в сирийском конфликте, которое составило более 360 000 человек за период с 2011 года.

Согласно информации кенийской газеты «The EastAfrican», данное исследование было опубликовано 25 сентября. Заказчиком исследования были Институт по вопросам мира США и Государственный департамент США. В исследовании была применена новая методология, в которой учитывались не только жертвы конфликта, но и люди, погибшие из-за ухудшения доступа к здравоохранению и увеличению риска возникновения эпидемий заболеваний.

Согласно данным исследования, наибольшая смертность наблюдалась в северных и южных регионах страны. Для исследования использовали данные о смертности, публикации в СМИ и данные 227 исследований, проведенных гуманитарными организациями.

Исследователи заявили, что полученные данные свидетельствуют о необходимости скорейшего разрешения конфликта и активизации усилий по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим. По их словам, использованная в исследовании методика позволит принимать решения в реальном времени и будет полезна тем, кто участвует в урегулировании гуманитарных кризисов.