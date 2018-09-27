Повысить квалификацию должны более 50% учителей в РФ — Медведев

Москва, , 14:32 — REGNUM Более половины российских учителей должны быть охвачены системой профессиональной подготовки и повышения квалификации, заявил 27 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

«За шесть лет мы должны войти в десятку стран-лидеров по качеству общего образования», — сказал он.

Для этого в РФ продолжит развиваться образовательная инфраструктура — строительство и реконструкция школ, подключение их к интернету.

«Усилим подготовку школьных учителей, более половины из них должны быть охвачены национальной системой профессиональной подготовки и повышения квалификации. В цифровой экономике преподаватели должны обладать соответствующими компетенциями. Все ученики должны учиться по обновленным программам, которые позволят сформировать ключевые навыки в цифровом мире», — отметил Медведев.

Также в планах развитие дополнительного образования, которому будет способствовать появление технопарков и центров выявления талантов.

Как сообщало ИА REGNUM, в высшем образовании Медведев поставил задачу увеличить присутствие в топ-500 глобального рейтинга вузов, расширить экспорт российского образования, а также вдвое увеличить число иностранных студентов, обучающихся в РФ.