Периодика проигрывает — перевес уже давно на стороне интернет-СМИ

Москва, , 14:26 — REGNUM Четверть населения России сейчас — это люди, которые выросли с гаджетами в руках, и для них печатные СМИ уже не являются привычным способом получения информации, считает основатель коммуникационного агентства Progress, журналист, медиаменеджер Дмитрий Солопов.

Ранее холдинг «Ромир» опубликовал исследование, в котором говорилось о том, что периодические издания постоянно читают только половина жителей России (53%). При этом большинство читателей ежедневной периодики — это люди старше 50 лет. Еженедельные издания читают 62,3% возрастных респондентов, ежедневные — 60,5%. Граждане в возрасте до 30 лет предпочитают ежемесячные издания.

Исследование показывает, что более активными потребителями периодики являются люди старше 50 лет. Для них это в некоторой степени привычный способ получения информации.

Раньше не было интернета, а печать, наравне с радио и телевидением, была очень востребованы и считалась основным источником информации о событиях в стране и мире. Сегодня ежедневную прессу безусловно постепенно заменяют интернет-СМИ, соцсети и каналы в мессенджерах.

Четверть населения РФ — люди, которые выросли с гаджетами в руках. Для них это вполне привычный способ восприятия информации, нежели печатные издания вообще. Мы видим не только сведения, которые были рассмотрены с разных ракурсов, что позволяет дать более объективную оценку ситуации, но и моментально узнаем информацию о только что произошедших событиях.

Традиционная печать — даже ежедневные издания — не может предоставить такую возможность своей аудитории. К тому же, в современном мире у любой газеты или журнала есть электронная версия, которая для многих гораздо удобнее в использовании.

Например, в час пик в метро людям предпочтительнее прочитать емкий и содержательный текст на экране своего смартфона, чем перелистывать огромные страницы. И хотя сейчас достаточно сложно понять, вытеснит ли полностью интернет печатные СМИ, — перевес уже давно на стороне соцсетей и интернет-СМИ.

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