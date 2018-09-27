В 2018 году в Костромской области трудоустроилось 315 инвалидов

Кострома, , 14:18 — REGNUM С января 2019 года в Костромской области будет действовать «комплексное сопровождение инвалидов при поиске работы и трудоустройства», сообщает пресс-служба губернатора области. Услуга по сопровождению будет оказана по заключению медико-социальной экспертизы.

Индивидуальное сопровождение включает в себя: поиск для инвалида подходящей вакансии, согласование с ним вариантов трудоустройства, услуги по профориентации. Специалисты центра занятости будут согласовывать кандидатуры с работодателем и оказывать методическую помощь руководителям организаций по трудоустройству лиц с ограниченными возможностями здоровья.

По данным пресс-службы, в текущем году в регионе трудоустроилось 315 человек. Это в 1,6 раза больше показателя аналогичного периода 2017 года.

ИА REGNUM напоминает, что в текущем году на 189 предприятиях региона, на которых трудятся более 100 сотрудников, установлена трехпроцентная квота для приема инвалидов на работу. Из них 133 организации перевыполняют квоту в 1,4 раза: всего на таких предприятиях трудятся 1 530 костромичей с ограниченными возможностями.

Отметим, что с 1 января 2018 года для организаций, на которых трудятся от 35 до 100 человек, установлена квота в размере 2% на трудоустройство лиц с ограниченными возможностями здоровья. По состоянию на 1 апреля 2018 года в 435 таких организациях установлены 496 квотируемых рабочих мест для ЛОВЗ, фактически же там работают 553 инвалида.