Четверг, 27 Сентября 2018 года
15:50:52 МСК

Суд отказался привлечь третьих лиц по делу о пиратстве в «Яндексе»

Общество

В августе Мосгорсуд по заявлению входящих в «Газпром-медиа» телеканалов обязал «Яндекс» удалить ссылки на пиратский контент

Москва, 27 сентября 2018, 14:14 — REGNUM  Московский городской суд отклонил ходатайства «Яндекса» о привлечении Mail.ru и Rutube к делу о защите авторских прав контента телеканалов «Газпром-Медиа», сообщает 27 сентября корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

«Суд принял решение отказать в ходатайстве «Яндекса» о привлечении Mail.ru и Rutube в качестве третьих лиц», — огласила решение судья.

Напомним, в августе Мосгорсуд по заявлению телеканалов ТНТ, «ТВ-3», «Супер» и «2×2» (входят в «Газпром-медиа») обязал «Яндекс» удалить ссылки на пиратские копии их сериалов и шоу.

Под угрозой блокировки компания удалила ссылки, но назвала требования необоснованными. Апелляцию «Яндекса» на решение об удалении ссылок суд отклонил. Позже представители «Яндекса» заявили ходатайство о привлечении Mail.ru Group и Rutub в качестве третьих лиц.

Читайте также: Антипиратские законы планируют изменить из-за ситуации с «Яндексом»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Телевидение
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить