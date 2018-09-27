Суд отказался привлечь третьих лиц по делу о пиратстве в «Яндексе»

Москва, , 14:14 — REGNUM Московский городской суд отклонил ходатайства «Яндекса» о привлечении Mail.ru и Rutube к делу о защите авторских прав контента телеканалов «Газпром-Медиа», сообщает 27 сентября корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

«Суд принял решение отказать в ходатайстве «Яндекса» о привлечении Mail.ru и Rutube в качестве третьих лиц», — огласила решение судья.

Напомним, в августе Мосгорсуд по заявлению телеканалов ТНТ, «ТВ-3», «Супер» и «2×2» (входят в «Газпром-медиа») обязал «Яндекс» удалить ссылки на пиратские копии их сериалов и шоу.

Под угрозой блокировки компания удалила ссылки, но назвала требования необоснованными. Апелляцию «Яндекса» на решение об удалении ссылок суд отклонил. Позже представители «Яндекса» заявили ходатайство о привлечении Mail.ru Group и Rutub в качестве третьих лиц.

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