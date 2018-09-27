Почти треть посетителей «Русской Арктики» — китайцы

Архангельск, , 14:11 — REGNUM Летом 2018 года национальный парк «Русская Арктика» посетили граждане 41 страны. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе национального парка.

При этом доля туристов из Китая составила 33% от общего количества посетителей, на втором месте граждане Германии и Швейцарии — по 13%, на третьем граждане США — 12%. Доля россиян в этом году составила 8% от общего числа посетителей парка. Также среди тех, кто активно интересуется «Русской Арктикой», — японцы, британцы, австралийцы, канадцы и жители Новой Зеландии. Впервые острова полярных архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля в этом году посетили граждане Аргентины, Сальвадора, Сербии, Тайланда и Нигерии.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, что всего в течение выполненных с июня по август десяти круизных рейсов в самом большом нацпарке России побывали 1079 человек.

Добавим, что стоимость тура в Арктику начинается от 1,6 млн рублей.

«Большинство наших посетителей — люди в возрасте 51−70 лет: из года в год они составляют почти половину от общего количества туристов, — сообщил директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов. — В этом году многочисленной была и возрастная группа от 71 до 90 лет: 222 человека — обычно пожилых людей чуть меньше».

Летом за время круизных рейсов по территории национального парка состоялось 53 встречи белых медведей.

«Всего наши посетители смогли увидеть в живой природе 77 медведей, а для многих это главная цель поездки», — подчеркнул Александр Кирилов.

Добавим, что за период с 2012 по 2018 год «Русскую Арктику» посетили более 6,5 тысяч человек из 70 стран.

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