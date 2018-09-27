В «Прогрессе» обсудили готовность к запуску КРК «Союз-2»

Москва, , 14:10 — REGNUM Вопросы готовности к запуску космического ракетного комплекса «Союз-2» с разгонным блоком «Фрегат» и космическими аппаратами «Канопус-В» №№ 5, 6 с космодрома «Восточный» обсудили на совете Совет Главных конструкторов в самарском РКЦ «Прогресс», сообщает 27 сентября пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Совещание прошло 25 сентября. Доклад о готовности ракеты-носителя «Союз-2» к проведению запуска КА «Канопус-В» №№ 5, 6, а также выполнении первоочередных мероприятий по обеспечению возможности запусков КА на РН «Союз-2» с РБ «Фрегат» с космодрома «Восточный» представил начальник отделения по координации и управлению НИОКР по средствам выведения АО «РКЦ «Прогресс» Сергей Волков.

Также на совещании выступили представители предприятий — разработчиков составных частей космического ракетного комплекса «Союз-2» на космодроме «Восточный»: АО «Корпорация ВНИИЭМ», АО «НПО Лавочкина», ФГУП «ЦЭНКИ», АО «РКС» и представители головных НИИ: ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша», ФГУП ЦНИИмаш, НИЦ ФГБУ «ЦНИИ ВВКО» Министерства обороны РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее под стартовым комплексом космодрома «Восточный» обнаружились пустоты, требующие проведения работ по их ликвидации. На устранение пустот планируется выделить порядка 4,57 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: На ликвидацию пустот на космодроме «Восточный» потратят 4,6 млн рублей