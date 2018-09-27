Калужские пенсионеры померятся мастерством работы на компьютере

Калуга, , 14:06 — REGNUM В Калужской области пройдет региональный этап Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, соревнования будут проводиться по категориям «Начинающий пользователь» и «Уверенный пользователь».

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В категории «Начинающий пользователь» могут принять участие пенсионеры, имеющие документ об обучении на курсах компьютерной грамотности 2017−2018 учебного года (женщины не моложе 55 лет, мужчины не моложе 60 лет). В категории «Уверенный пользователь» — все желающие пенсионеры с такими же ограничениями по возрасту.

Обязательные условия — наличие электронной почты, личной страницы в социальных сетях, а также владение навыками работы в поисковой системе «Яндекс», в интерактивной правовой базе данных «Консультант Плюс» и на портале государственных услуг.

Соревнования пройдут в два тура. В заочном туре каждый участник представит домашнее задание — презентацию на заранее указанную тему, выполненную в программе PowerPoint. В очном туре предусмотрено выполнение конкурсных заданий, в рамках которых участники соревнований должны пройти тестирование и продемонстрировать умение пользоваться компьютером.

Победители представят регион на IX Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров в 2019 году. Заявки для участия в региональном этапе принимаются до 21 декабря 2018 года.

Напомним, Всероссийский чемпионат среди пенсионеров проводится ежегодно, начиная с 2011 года. Его задачи — популяризация обучения компьютерным технологиям среди представителей старшего поколения, успешная социальная адаптация пенсионеров в информационной среде, повышение доступности для них государственных услуг в режиме онлайн.