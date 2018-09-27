В Москве продлен «жёлтый» уровень погодной опасности

Москва, , 14:06 — REGNUM Погода в Москве и Подмосковье 28 сентября будет потенциально опасной. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Синоптики продлили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Отмечается также, что 28 сентября в столичном регионе будет облачно и пройдет дождь. Ожидается 12…14 градусов тепла.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве сохраняется дождливая погода, прекращение осадков не ожидается в ближайшие два дня. В ночь на 27 сентября в регионе за несколько часов выпало 15% от сентябрьской нормы осадков, которая составляет 65 мм.

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