Олимпиада «Я — профессионал»: 25 тысяч заявок за первые сутки

Москва, , 14:02 — REGNUM Около 25 тысяч заявок поступило на олимпиаду студентов «Я — профессионал» за первые сутки официальной регистрации. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился в пять раз.

Регистрация на олимпиаду студентов стартовала 26 сентября. До 22 ноября все российские студенты и недавние выпускники смогут подать заявки на 54 направления олимпиады на сайте: https://yandex.ru/profi/

Больше всего регистраций поступило на направления «Экономика», «Менеджмент», «Математика», «Психология» и «Лечебное дело».

Для участников на портале уже доступны демоверсии заданий, которые позволят лучше подготовиться к испытаниям. В зависимости от направления они отличаются по формату и времени на их выполнение.

«Призываю забыть о старой студенческой традиции делать все в последнюю ночь, и активно воспользоваться возможностями, которые предлагают вузы-организаторы для подготовки к олимпиаде: решать демозадания и участвовать в вебинарах, которые проведут ведущие российские специалисты», — говорит руководитель проекта Валерия Касамара.

Ключевая особенность олимпиады «Я — профессионал» — практикоориентированность. Задания составлены научными сотрудниками и профессионалами крупных государственных и частных компаний. Они рассчитаны в первую очередь на студентов старших курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Дипломанты олимпиады «Я — профессионал» в 2018—2019 учебном году получат денежные премии в размере 200 и 300 тыс. рублей, льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих вузов страны, профиль в Национальной базе «Я — профессионал», которая предоставит возможность пройти стажировку в крупных российских компаниях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, олимпиада «Я — профессионал» с успехом стартовала в 2017 году, в первый год проведения было подано 295 тысяч заявок на участие по 27 направлениям. Организаторами олимпиады выступили Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловая Россия» совместно с десятью вузами: НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, МГМУ им. И.М.Сеченова, МГПУ, Университетом ИТМО, СПбПУ, ТГУ, УрФУ, ТюмГУ. Технический партнер проекта — компания «Яндекс».

Дипломантами первой олимпиады стали 2030 человек, которые получили в качестве призов денежные премии в размере 200 и 300 тысяч рублей, льготы при поступлении в магистратуры и аспирантуры ведущих вузов страны, а также возможность пройти стажировки в крупнейших компаниях страны.

Во второй год проведения число направлений олимпиады увеличилось до 54, а к вузам-организаторам присоединились еще 11 ведущих университетов страны: МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, ДВФУ, МГТУ им. Баумана, Финансовый университет, МИФИ, НГУ, РГСУ, НИТУ МИСиС, РТУ МИРЭА, НГПУ им. Минина.

Олимпиада «Я — профессионал» является частью открытой платформы «Россия — страна возможностей», которая возникла в 2017 году как агрегатор образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению полезных общественных инициатив. Первый сезон ее работы завершился в марте этого года всероссийским форумом «Россия — страна возможностей». Лучшие участники олимпиады лично встретились с Президентом РФ Владимиром Путиным.

22 мая этого года Президент подписал указ о создании автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». В настоящее время в нее входит 14 проектов. Во втором сезоне работы платформа расширяется, в нее войдут новые проекты, а также будет сделана ставка на увеличение географии охвата участников разных проектов и возможностей для талантливых, инициативных и перспективных людей разных возрастов.

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