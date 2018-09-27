В Москве из наказов Собянину сделали новую программу

Москва, , 14:40 — REGNUM В Москве будет реализована программа «Мой район», разработанная на основе наказов жителей столицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Московской городской думы. Как заявил председатель столичного парламента Алексей Шапошников («Единая Россия»), программа касается развития конкретных территорий Москвы и включает в себя 146 пунктов для каждого из районов. Её главная задача — эффективно реализовать проект модернизации столичных районов.

«Считаем целесообразным сформировать общий план действий на следующий год, ведь именно депутаты представляют интересы жителей города и заинтересованы в решении вопросов для тех районов, от которых избраны. Мы прекрасно понимаем, что программа будет постоянно дополняться и обновляться, поэтому продолжим встречаться и общаться с москвичами, у которых появятся новые предложения и идеи по организации комфортной городской среды», — заявил Шапошников.

После общения с жителями города, депутаты обобщат все имеющиеся наказы для включения в программу и после её утверждения вместе с муниципальными депутатами будут контролировать выполнение всех пунктов.

Как на встрече с депутатами столичного парламента заявил мэр Москвы Сергей Собянин, целью программы «Мой район» является создание максимально высоких условий для всех москвичей вне зависимости от места жительства. По его словам, речь идёт о создании равных возможностей горожан на получение качественных услуг здравоохранения, образования, социального обслуживания, а также детского творчества и досуга.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве стартует новый масштабный проект строительства и реконструкции улиц, в ходе реализации которого будет построен пешеходный мост протяжённостью через реку Яузу на северо-востоке столицы.

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